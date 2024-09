Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 14.09.2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Zwei Einbrüche in Einfamilienhaus - Bad Soden-Salmünster, Salmünster

Am Freitagabend, in der Zeit bis 22.15 Uhr, kam es Salmünster zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Während in der Würzburger Straße ein Fenster aufgehebelt wurde, gelangten der oder die Täter in der Gießener Straße über die Terrassentür der Einliegerwohnung im Kellergeschoss in das Objekt. Zielrichtung der Einbrüche war jeweils Schmuck.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

2. In Handyshop eingebrochen - Maintal, Dörnigheim

Am Samstagmorgen, um 03.51 Uhr, kam es in der Industriestraße zu einem Einbruch in einen Handyshop. Die zwei männlichen Täter schlugen mit einem Vorschlaghammer die Scheibe des Ladens ein. Während einer der Täter in das Innere kroch und hieraus Mobiltelefone entwendete, stand der andere draußen Schmiere. Einer Der Einbrecher wird als circa 180 cm groß und schlank beschrieben und trug eine graue Oberbekleidung sowie eine dunkle Hose. Laut Zeugen sollen die beiden mit einem schwarzen Kleinwagen davongefahren sein.

Bereits eine Woche zuvor, ebenfalls am frühen Samstagmorgen, war dieses Geschäft schon einmal Ziel eines Einbruchs. Auch hier wurden Handys entwendet.

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 14.09.2024, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

