Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisste 60-Jährige aus Hanau tot aufgefunden; E-Roller-Fahrer schwer verletzt: Zusammenstoß mit Taxi; "Geldabholer" vorläufig festgenommen und mehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer ist in den Kiosk eingebrochen? - Hanau

(spi) Ein bislang unbekannter Täter brach am Freitag gegen 4 Uhr in einen Kiosk in der Gustav-Hoch-Straße ein. Dafür zerstörte er zunächst jeweils ein Schloss am Hoftor beziehungsweise an der Tür zum Gebäude. Es entstand dabei ein Sachschaden von ungefähr 100 Euro. Entwendet wurde eine Sackkarre. Täterhinweise liegen vor, sodass die polizeilichen Ermittlungen andauern. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Vermisste 60-Jährige aus Hanau tot aufgefunden - Hanau

(lei) Die seit Montag, 9. September 2024, vermisste 60-Jährige aus Hanau wurde am Donnerstag tot in einem Waldstück bei Hanau-Lamboy aufgefunden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung haben sich nicht ergeben. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird hiermit zurückgenommen. Seit ihrem Verschwinden hatte die Polizei in den vergangenen Tagen mehrere Anläufe bei der Suche nach ihr unternommen, auch unter Einsatz von Mantrailer-Hunden sowie eines Polizeihubschraubers.

3. E-Roller-Fahrer schwer verletzt: Zusammenstoß mit Taxi - Hanau

(fg) Mit schweren Verletzungen kam der 17 Jahre alte Fahrer eines E-Rollers am Donnerstagabend nach einem Zusammenstoß mit einem Taxi in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der E-Roller-Lenker gegen 23.30 Uhr auf der Oderstraße in Richtung Maintaler Straße unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 70-Jähriger in seinem Taxi bei offenbar grünzeigender Ampel die Bundesstraße 45 und bog in die Bruchköbeler Landstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem kreuzenden E-Scooter-Fahrer, der nach Zeugenangaben bei rotzeigender Ampel über die Straße gefahren sein soll. Nach dem Zusammenprall stürzte der Hanauer und wurde kurz darauf von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Er kam im weiteren Verlauf ins Krankenhaus. Aufgrund des Unfalls kam es von 23.30 Uhr bis etwa 3 Uhr zur Sperrung der betroffenen Straße. Ein Gutachter, der noch am Abend zu der Unfallstelle hinzugezogen wurde, soll nun den genauen Unfallhergang sowie die -ursache klären. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Weitere Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100 -120 auf der Wache der Polizeistation in Hanau I.

4. "Geldabholer" vorläufig festgenommen - Hanau / Großauheim

(fg) Polizeibeamte nahmen am Donnerstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, in der Straße "Zum Torfbruch" einen mutmaßlichen Betrüger vorläufig fest. Der 24-Jährige, der offenbar als "Geldabholer" bei einer betagten Dame zugegen war, wurde noch im Treppenhaus von der Polizei abgepasst. Bei der Durchsuchung fanden sie eine Kontokarte, die er wohl zuvor von der Anwohnerin erlangt hatte. Ihr gegenüber soll sich der Tatverdächtige fälschlicherweise als Bankmitarbeiter ausgegeben haben. Zuvor wurde der Seniorin per Telefon kontaktiert und ihr mitgeteilt, dass ein Bankmitarbeiter zur Abholung der Karte vorbeikommen würde. Der vorläufig Festgenommene musste mit zur Wache. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Die Bankkarte konnte der Anwohnerin direkt wieder ausgehändigt werden. Die Ermittlungen dauern derweil an.

5. Geplatzter Reifen: Transporter um 63 Prozent überladen - A45 / Langenselbold

(lei) Das war wohl zu viel des Guten und hätte auch anders ausgehen können: Eine offensichtlich zu schwere Ladung führte am Donnerstag auf der Autobahn 45 bei Langenselbold zu einem Reifenplatzer bei einem Pritschenwagen. Die Beamten der zuständigen Polizeiautobahnstation erhielten am Mittag zunächst die Meldung von Reifenteilen auf der Fahrbahn in Richtung Gießen. Entsprechende Gummireste auf der Straße konnte die entsandte Streife auf der Anfahrt zwar nicht feststellen, dafür jedoch einen auf dem Seitenstreifen stehenden Kleintransporter, dessen linker hinterer Reifen geplatzt war. Auf der Reifen auf der anderen Seite zeigte bereits deutliche Walkspuren. Grund dafür dürfte nach Ansicht der Beamten der auf der Ladefläche befindliche Frischbeton gewesen sein. Laut Frachtpapieren transportierte der 30 Jahre alte Fahrer davon 1,5 Kubikmeter mit einem umgerechneten Gewicht von etwa 3,3 Tonnen. So viel hätte die Ladung samt Fahrzeug (Leermasse 2.100 Kilogramm) gesamt nur wiegen dürfen (zGG), dabei war der Fahrer noch gar nicht mit eingerechnet. Die Folge: Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden und auf den Fahrer kommt wegen der Überladung von 63 Prozent nun ein Bußgeldverfahren zu. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Bilder beigefügt (Quelle: Polizeiautobahnstation Langenselbold)

6. Rot-schwarze Kawasaki geklaut: Wer kann Hinweise geben? - Erlensee

(lei) Eine rot-schwarze Kawasaki mit MKK-Kennzeichen haben Diebe zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr und Donnerstag, 20 Uhr, vom Hof eines Einfamilienhauses in der Waldstraße gestohlen. Wie die Unbekannten das Bike vom Typ "H1" von dort wegschafften ist noch unklar, denn es war mittels Lenkradschloss gesichert und der Originalschlüssel ist ebenfalls noch vorhanden. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Motorrads geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 06181 100-123 bei der Hanauer Kriminalpolizei zu melden.

7. Zeugensuche nach Einbruch in Möbelhaus - Neuberg/Ravolzhausen

(lei) Ein Möbelhaus in der Straße "Im Unterfeld" war in der Nacht zu Freitag das Ziel eines oder mehrere Langfinger. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 7.20 Uhr verschaffte man sich Zutritt zum Tatobjekt, indem ein Glastür eingeschlagen wurde. Im Inneren der Einrichtung wurden zahlreiche Schränke durchwühlt; ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Ermittler haben erste Spuren auf den oder die Täter in Form von Blutanhaftungen, die die Ermittler vor Ort sicherten. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau entgegen (06181 100-123).

8. Diebstahl aus Tiefgarage - Gelnhausen

(spi) Wer entwendete das Motorrad aus der Tiefgarage im Mittlauer Weg? Zwischen Donnerstag gegen 16.30 Uhr und Freitag gegen 6 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter auf ungeklärte Weise in die besagte Tiefgarage ein. Dort entwendete er die Kawasaki in der Farbe Grün mit FB-Kennzeichen und verließ die Tatörtlichkeit unerkannt. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Offenbach, 13.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell