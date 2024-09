Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeioberkommissarin Heike Lachmann ist neue Schutzfrau vor Ort in Maintal, Schöneck und Niederdorfelden

Maintal / Schöneck / Niederdorfelden (ots)

(lei) Im August dieses Jahres wurde das Team der Polizeistation Maintal um eine wertvolle Bereicherung ergänzt. Mit der Einführung einer "Schutzfrau vor Ort" (SvO) konnte diese wichtige Funktion bei der Maintaler Polizei erstmals besetzt werden.

Die 46-jährige Polizeioberkommissarin Heike Lachmann nimmt diese Aufgabe seitdem im Hauptamt wahr und steht den Bürgerinnen und Bürgern in Maintal, Schöneck und Niederdorfelden als vertrauensvolle Ansprechpartnerin zur Verfügung. Frau Lachmann war zuvor im Wechselschichtdienst der Polizei tätig, unter anderem auch bei der Polizeistation in Maintal. Zuletzt war sie auf dem Polizeiposten in Erlensee eingesetzt, wo sie bereits Erfahrungen in dieser Tätigkeit sammeln konnte.

Schutzfrauen/Schutzmänner vor Ort kümmern sich in den Kommunen um die sicherheitsrelevanten Anliegen und Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen repräsentieren sie eine bürgernahe und ansprechbare Polizei.

Weiterhin ist die "Schutzfrau vor Ort" ein wichtiger Baustein des vom Hessischen Innenministerium ins Leben gerufenen Programms "KOMPASS" (KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel). Das Ziel von KOMPASS ist eine nachhaltige Verzahnung und noch engere Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Polizei und Kommunen. Dabei soll Bestehendes auf den Prüfstand gestellt und eine detaillierte Maßnahmenliste ausgearbeitet werden, wie die Sicherheit vor Ort weiter verbessert werden kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Prävention.

Frau Lachmann freut sich auf diesen neuen Aufgabenbereich und den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Kontakt:

Polizeioberkommissarin Heike Lachmann (Schutzfrau vor Ort)

Polizeistation Maintal

Edisonstraße 1, 63477 Maintal

Tel. 06181/4302-52

E-Mail: svo-maintal.ppsoh@polizei.hessen.de

Offenbach, 12.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen