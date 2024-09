Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jacke aus Auto entwendet; E-Bike aus Tiefgarage gestohlen; 77 Geschwindigkeitsverstöße auf der A45; und mehr

Kreis Offenbach (ots)

1. Jacke aus Auto entwendet: Polizei sucht Eindringling - Dietzenbach

(fg) Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag in das Innere eines geparkten Autos in der Rodgaustraße (50er Hausnummern) eingedrungen und hat eine Jacke mitgehen lassen. In dieser befanden sich unter anderem 150 Euro Bargeld. Bei der Anzeigenaufnahme fand die Polizei eine tatortfremde Getränkedose. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich der Eindringling längere Zeit im und am Auto aufhielt. Daher werden Zeugen gebeten, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

2. Unfallflucht: Schwarzer Corsa beschädigt - Mühlheim

(spi) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 9 und 19.15 Uhr im Bahnweg sucht die Polizei noch Zeugen. Um 9 Uhr wurde das Fahrzeug, ein schwarzer Opel Corsa, im Bahnweg kurz vor dem P+R Parkplatz am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als die Fahrerin um 19.15 Uhr ihr Auto begutachtete, stellte sie Beschädigungen an der gesamten linken Fahrzeugseite fest. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache bei der Polizeistation in Mühlheim.

3. E-Bike aus Tiefgarage gestohlen - Seligenstadt

(fg) Eine Frau und ein Mann haben am frühen Donnerstagmorgen ein E-Bike aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Babenhäuser Straße (20er Hausnummern) mitgehen lassen. Kurz nach 2 Uhr begab sich das Duo ins Innere des zum dortigen Fahrradabstellplatz. Anschließend durchtrennten die Unbekannten das Schloss des gesicherten E-Bikes, ehe sie sich über die Tiefgaragenzufahrt in Richtung Würzburger Straße davonmachten. Der Mann mit zierlicher Statur fuhr auf dem E-Bike, die mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidete Frau folgte kurz darauf zu Fuß. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

4. Hoftor beschädigt: Polizei sucht Duo in weißem Transporter - Seligenstadt / Froschhausen

(fg) Im Rahmen einer Unfallflucht am Dienstagabend in der Luisenstraße sucht die Polizei zwei Männer, die in einem weißen Transporter mit schwarzem Planenaufbau unterwegs waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Wagen gegen 20.20 Uhr die Luisenstraße in Richtung Friedensstraße entlang. Aufgrund der Vollsperrung der Kreuzung Luisenstraße / Friedensstraße wendete der Transporter-Fahrer in Höhe der Hausnummer 22 und stieß hierbei gegen zwei Pfosten eines dortigen Hoftors. Es entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Anschließend machte sich der Fahrer des Transporters über die Luisenstraße und im weiteren Verlauf die Max-Planck-Straße davon, ohne die erforderlichen Angaben als Unfallbeteiligter zu machen. Der Fahrer wurde zuvor wohl auch noch von der Anwohnerin auf den Schaden angesprochen; er habe auch sichtbar reagiert, sei aber dennoch weitergefahren.

Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

5. 77 Geschwindigkeitsverstöße auf der Bundesautobahn 45 - Mainhausen

(spi) Am Mittwoch richtete die Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen eine Kontrollstelle auf der Bundesautobahn 45 ein. Die genaue Örtlichkeit befand sich kurz vor dem Ausbauende und dem Übergang auf die Bundesautobahn 3 in Richtung Würzburg. Die erlaubte Geschwindigkeit ist an dieser Stelle auf 60 Stundenkilometer begrenzt. Ein Geschwindigkeitsmessgerät wurde aufgestellt, sodass Fahrzeuge mit überhöhtem Tempo einer Verkehrskontrolle zugeführt wurden. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung, die festgestellt wurde, betrug 27 Stundenkilometer. Der Autofahrer wurde mit 87 bei erlaubten 60 Stundenkilometern gemessen. Zudem kam es zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige bezüglich einer Unterschreitung des Sicherheitsabstandes. Die Beamtinnen und Beamten werden auch in der kommenden Woche entsprechende Kontrollen durchführen.

Offenbach, 12.09.2024

