POL-OF: Ermittlungen nach Hundebissen; Hochwertige Fahrräder gestohlen; Polizei stellt drei Waffen sicher; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ermittlungen nach Hundebissen: Stark geschminktes "Frauchen" gesucht - Offenbach

(lei) Nachdem drei junge Frauen bereits am Freitagabend von zwei unangeleinten Hunden gebissen wurden, hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unterlassener Hilfeleistung eingeleitet und sucht neben dem noch unbekannten "Frauchen" nun auch Zeugen. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Hafeninsel, wo die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren gegen 20.40 Uhr zu dritt unterwegs waren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Frauen dann unvermittelt durch zwei freilaufende Hunde - dem Augenschein nach ein Malinois und ein Dobermann - angefallen und gebissen. Die beiden 17-Jährigen erlitten Bissverletzungen an Gesäß, Armen und Beinen und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die 16-Jährige wurde kurzzeitig vor Ort im Rettungswagen versorgt. Die mutmaßliche Führerin der Hunde (1,65 bis 1,70 Meter groß, lange schwarze Haare, stark geschminkt und dunkel gekleidet) unterhielt sich zwar noch kurz mit den Frauen, ging dann jedoch weiter, ohne den Verletzten Hilfe zu leisten beziehungsweise ihre Personalien anzugeben. Die Beamten bitten nun um weitere Hinweise zu ihr und suchen Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Hochwertige Fahrräder aus Garage gestohlen - Offenbach

(lei) Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag aus einer Garage in der Seestraße zwei hochwertige Fahrräder entwendet. Die Diebe verschafften sich in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, über das Garagentor Zugang und stahlen beide Pedelecs - ein Tarmac Disc sowie ein schwarzes Giant Stance E+ Exp L - im Wert von über 4.000 Euro. Dabei beschädigten sie auch ein in der Garage abgestelltes Auto. Die Beamten des Polizeireviers Offenbach bitten nun um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Nach Zeugenhinweis: Polizei stellt drei Waffen sicher - Mühlheim

(fg) Aufgrund eines Zeugenhinweises wurde die Polizei am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, schnell tätig und stellte einen 19-Jährigen in der Hanauer Straße. Da dieser augenscheinlich drei Langwaffen unter seinem Arm mit sich führte, nahmen die Beamten diesen vorläufig fest, um eine Gefährdung Unbeteiligter ausschließen zu können. Eine erste Inaugenscheinnahme ergab, dass es sich bei den drei Waffen offenbar um Luftgewehre handelt, die zu Dekozwecken unbrauchbar gemacht worden waren. Eine waffenrechtliche Prüfung steht jedoch noch aus. Auf den 19-Jährigen kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

4. Fahrraddiebe auf der Flucht: Wer kann Hinweise geben? - Langen

(spi) In der Ada-Lovelace-Straße kam es am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, zum Diebstahl eines grau-schwarzen E-Bikes. Das Fahrrad der Marke Cube war mittels Kettenschloss an einer Straßenlaterne gesichert. Die beiden bislang unbekannten Täter durchtrennten die Kette mit einer Handkreissäge, luden das Rad in ihr mitgeführtes Auto und verließen den Tatort. Durch die entstandenen Geräusche wurde die Eigentümerin und ein weiterer Zeuge auf die Tathandlung aufmerksam. Die Täter waren nach deren Angaben beide männlich. Einer der Täter war zwischen 30 und 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte eine athletische Figur. Er trug eine schwarze Lederjacke mit weißen Ärmeln und ein dunkles Basecap. Bei dem Fluchtwagen handelte es sich um einen grauen Dacia Duster. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation in Langen unter der 06103 9030-0 entgegen.

Offenbach, 11.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

