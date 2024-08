POL-NOM: Körperverletzung

Uslar (ots) - Uslar (reu.) 37170 Uslar, 37194 Bodenfelde, Wienser Straße Ecke Dammstraße, 02.08.2024, 13:15 Uhr Am Freitagmittag musste ein 40-Jähriger Fahrer eines Kraftomnibusses aus Höxter in Bodenfelde, Wienser Straße, Ecke Dammstraße, rangieren und stieß hierbei mit dem Heck gegen einen Stahlrohrpfosen eines Verkehrszeichens. Am Pfosten war ein E-Bike angeschlossen. Am Bus, sowie am Pfosten entstand Sachschaden in Höhe insgesamt ca. 900 EUR. Der Eigentümer des ...

