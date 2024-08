Uslar (ots) - Uslar (reu.), 37170 Uslar-Bollensen, Bundesstraße Ecke Kesselbergstraße, 02.08.2024, 14:40 Uhr Am Freitagnachmittag beabsichtigte eine 62-Jährige aus Uslar mit ihrem Pkw von der Kesselbergstraße in ollensen in die Bundesstraße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden, 22-Jährigen Pkw-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil. Die 22-Jährige verletzte sich leicht. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. ...

