Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240712-2-pdnms Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl, Osterrönfeld

Osterrönfeld/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Osterrönfeld/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 11.07.2024 um 14.30 Uhr wurde ein älteres Ehepaar, Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Am Holm in Osterrönfeld, Opfer eines Trickdiebstahls. Zunächst klingelte eine Frau an der Haustür und sagte, dass sie von den Stadtwerken sei und die Wasserleitungen prüfen müsse. Sie wies sich mit einem Mitarbeiterausweis aus. Der Ehemann lies die Frau ins Haus und beide gingen in den Keller. Eine weitere Person, die zuvor nicht in Erscheinung getreten war, schlich sich durch die geöffnete Haustür ins Haus. Die 87-jährige Ehefrau bemerkte nach kurzer Zeit, dass sich eine männliche Person in ihrem Schlafzimmer aufhielt. Sie sprach ihn an und er erwiderte, dass er ebenfalls von den Stadtwerken sei und die Wasserleitungen kontrollieren müsse. Erst nach dem die beiden gemeinsam das Haus verlassen hatten, fiel dem Ehepaar auf, dass diverse Schmuckstücke aus der Schmuckschatulle im Schlafzimmer fehlen. Des Weiteren wurde ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Personen werden wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 30 Jahre alt, schlank, 175 cm groß, dunkle Haare. Sie trug eine dunkle Jacke. Die zweite Person: männlich, älter als 30 Jahre und kräftig. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, eine braune Jacke sowie eine beige Mütze. Beide Personen haben ein südländisches Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei Rendsburg bittet um Hinweise, die zur Aufklärung de Tat führen unter der Tel.: 04331/2080.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell