Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 2407121-1-pdnms Badeunfall Einfelder See Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 11.07.2024 um 15.49 Uhr ging ein 24 Jahre alter Mann mit einem 10-jährigen Kind im Einfelder See in Neumünster schwimmen. Als der 24-Jährige von der Badeplattform ins Wasser sprang, tauchte er nicht mehr auf. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen, an denen Einsatzkräfte der Feuerwehr und des DLRG beteiligt waren, führte zur Auffindung der Person. Es wurde dann sofort mit den Reanimierungsmaßnahmen begonnen und die Person wurde in das UKSH Kiel eingeliefert. In der Nacht verstarb der 24-jährige. Er stammt aus Schweden und war in Neumünster zu Besuch bei Verwandten. Diese wurden durch Seelsorger betreut.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell