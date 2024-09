Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Lastkraftwagen kam von Fahrbahn ab: Fahrer blieb unverletzt; Drei Jugendliche beschädigen Motorrad - Wer hat was gesehen? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug: Lenkrad ausgebaut, Täter gesucht - Heusenstamm

(spi) Der Eigentümer eines grauen Audi Q5 musste am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, die Entwendung des dazugehörigen Lenkrads feststellen. Am vergangenen Samstag, gegen 16 Uhr, wurde das besagte Fahrzeug vor dem Einfamilienhaus der Besitzer in der Breslauer Straße abgestellt. Da das Fahrzeug keinerlei Beschädigungen aufwies, wird davon ausgegangen, dass die bislang unbekannten Täter das Funksignal des Fahrzeugschlüssels mittels Scanner oder Fernbedienung verstärkt haben, um dem SUV die Anwesenheit des Funkschlüssels vorzutäuschen. Im Anschluss wurde das Lenkrad durch die Diebe ausgebaut und die Örtlichkeit auf unbekannte Art und Weise verlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Heusenstamm unter der 06104/69080 entgegen.

2. Zeugensuche: Schranke bei Sparkassenparkplatz beschädigt - Heusenstamm

(fg) Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, die Schranke des Sparkassenparkplatzes in der Frankfurter Straße (50er Hausnummern) und machte sich anschließend davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog der Unbekannte von der Eisenbahnstraße kommend in die Frankfurter Straße ein, fuhr auf den Parkplatz und übersah wohl die geschlossene Schranke. Diese wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher davon. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

3. Lastkraftwagen kam von Fahrbahn ab: Fahrer blieb unverletzt - Langen / Bundesautobahn 661

(fg) Offenbar aufgrund eines hydraulischen Defekts kam ein Lastkraftwagen am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, kurz vor dem Ausbauende in Richtung Egelsbach von der Autobahn 661 ab und blieb im angrenzenden Feld zum Stehen. Im Rahmen des Abkommens beschädigte der Lastkraftwagen ein Verkehrsschild; der Fahrer blieb unverletzt. Da der Lastkraftwagen vollständig im Feld stand, musste zunächst keine Fahrspur gesperrt werden. Gegen 17.30 Uhr traf der Abschleppdienst ein. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aus.

4. Alleinunfall: 16-Jähriger ohne Führerschein mit VW unterwegs - Dietzenbach

(fg) Ein 16-Jähriger soll am Montagmorgen mit einem nicht zugelassenen und zudem unversicherten VW Polo in der Verlängerung der Straße "In der Löcherwiese" unterwegs gewesen sein und einen Alleinunfall verursacht haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Jugendliche, der keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt, die Straßen im Bereich der Flurgrundstücke mit dem blauen Polo auf und ab gefahren sein. Als er eine dieser Straßen bergab befahren habe, soll er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, ins Schleudern geraten sein. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei beschädigte er mehrere Zäune eines dortigen Flurgrundstücks. Der Jugendliche verletzte sich dabei leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Auf den mutmaßlichen Unfallfahrer kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

5. Drei Jugendliche beschädigen Motorrad - Wer hat was gesehen? - Rödermark

(spi) Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 3.15 und 3.30 Uhr, kam es im Ortsteil Ober-Roden auf der Rilkestraße (Höhe Hausnummer 9) zur Sachbeschädigung an einem Kraftrad. Das abgestellte Motorrad stießen die bislang unbekannten Täter um und verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Durch die Eigentümerin konnten drei Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren beobachtet werden, die sich rennend vom Tatort entfernten. Diese hätten dunkle Kleidung getragen und dunkle Haare gehabt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

6. Hochwertige E-Bikes gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Seligenstadt

(fg) Am Montagmorgen gelangten Diebe auf bislang unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Steinheimer Straße (70er Hausnummern) und entwendeten ein hochwertiges E-Bike. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Cube Supreme Hybrid EX 625; die Farbe des Zweirads erscheint gräulich bis türkis. Die Täter knackten wohl das Schloss und nahmen das E-Bike mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe zwischen 1 und 4 Uhr zuschlugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein weiteres E-Bike gestohlen. Möglicherweise nutzten die Eindringlinge ein Fahrzeug zum Abtransport. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Raddiebe mit ihrer Beute davonfuhren. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.

Offenbach, 10.09.2024, Pressestelle, Felix Geis

