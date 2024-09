POL-OF: Sturz in Kurve: Rollerfahrer verletzt; Zwei Frauen attackiert und verletzt: Festnahme eines 46-Jährigen; Hoher Schaden bei Wohnungsbrand; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus - Hanau

(lei) Langfinger sind in der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus in der Windecker Straße eingebrochen, weswegen die Polizei nun ermittelt und Zeugen sucht. In der Zeit zwischen Montag und Samstag, 13 Uhr verschafften sich die Unbekannten über ein Kellerfenster Zugang in das Gebäude. Im Haus durchwühlten sie zahlreiche Schränke und Regale, ehe sie sich aus dem Staub machten. Bisher ist unklar, ob etwas entwendet wurde. Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Hanauer Kriminalpolizei (06181 100-123).

2. Scheibe eingeschlagen und Handys geklaut: Kripo bitte um weitere Hinweise - Maintal

(lei) Sachschaden von mindestens 1.000 Euro und ein noch nicht bezifferbarer Beuteschaden hat ein 1,70 bis 1,80 Meter großer Einbrecher am frühen Samstagmorgen in einem Handyladen in der Industriestraße hinterlassen. Die Kriminalpolizei bittet nun um weitere Hinweise. Gegen 3.20 Uhr hatte der mit einer schwarzen Sturmhaube, einer grauen Jacke sowie einer schwarzen Hose bekleidete Unbekannte mit einem Pflasterstein die Außenscheibe des Handyladens, der sich in einem großen Einkaufsmarkt befindet, eingeschlagen. Durch das entstandene Loch begab er sich in das Geschäft, plünderte die Auslage mit Smartphones und flüchtete damit durch die Einstiegsstelle. Wie viele Handys gestohlen wurden, muss noch ermittelt werden. Wer weiterführende Angaben zu dem Dieb machen kann, soll sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei den Beamten melden.

3. Zwei Frauen attackiert und verletzt: Festnahme eines 46-Jährigen / Drigennd Zeugen gesucht - Erlensee

(lei) Polizeibeamte haben am Samstagabend einen 46 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, nachdem er im Langendiebacher Weg zwei Frauen attackiert haben soll. Kurz vor 22 Uhr saß der aus Erlensee stammende Mann auf einer Bank in Höhe eines Kreisels nahe des Rathauses, als zwei Frauen im Alter von 66 und 69 Jahren an ihm vorbeiliefen und er beide unvermittelt angegriffen haben soll. Zunächst soll er die Jüngere weggestoßen und der Älteren den Rollator entrissen haben. Mit dem Gefährt soll er dann auf die 69-Jährige eingeschlagen und sie danach gegen einen Baum geschleudert haben, woraufhin weitere Schläge gefolgt sein sollen. Als die Jüngere eingreifen wollte, soll er sie erneut weggeschubst haben, wodurch ihre Bluse zerriss. Nach Einschreiten eines herbeieilenden Passanten konnte der 46-Jährige durch eine kurz darauf eintreffende Polizeistreife in Handschellen gelegt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme sowie eine Ausnüchterung bei ihm angeordnet. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung ermittelt. Gegenstand der Ermittlungen wird nun auch die Klärung der bislang unbekannten Hintergründe des Angriffs beziehungsweise das Motiv des Tatverdächtigen sein. Während die 66-Jährige leicht verletzt wurde, kam die 69-Jährige unter anderem mit erheblichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun dringend weitere Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II zu melden.

4. Eindringlinge raubten Bankkarten: Zeugensuche! - Hasselroth/Neuenhaßlau

(fg) Zwei vermummte Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren drangen am Sonntagnachmittag unter Mitführung eines Brecheisens über die Terrassentür in das Innere eines Hauses in der Karlstraße ein, zwangen den dort befindlichen Anwohner ins Wohnzimmer zu gehen und entnahmen aus seinem Geldbeutel unter anderem Bankkarten. Die beiden Männer durchsuchten im weiteren Verlauf offenbar erfolglos mehrere Schubladen sowie Schränke. Anschließend floh das Duo. Hinweise, wie sich die beiden Eindringlinge davonmachten, gibt es bis dato nicht. Die Tat ereignete sich gegen 15.15 Uhr im Bereich der einstelligen Hausnummern. Die Unbekannten waren mit Kapuzenpullovern bekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Polizei und Feuerwehr rückten zu Dachstuhlbrand aus - Rodenbach

(fg) Am Montagmorgen rückten Polizei und Feuerwehr kurz vor 4 Uhr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße (30er Hausnummern) in Niederrodenbach aus. Die beiden Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Löscharbeiten waren gegen 9 Uhr vollständig beendet. Das Haus ist nach derzeitigem Stand nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandursachenermittler haben nun ihre Arbeit aufgenommen.

6. Auf frischer Tat ertappt: Einbrecher flüchtet unerkannt - Langenselbold

(lei) Offenbar leer ging ein Langfinger am Freitagabend bei einem Einbruch in der Robert-Koch-Straße aus. Kurz nach 21 Uhr hatte sich der Unbekannte offensichtlich eine Leiter aus der unverschlossenen Gartenhütte des Anwesens geholt und diese an die Fassade des Hauses angestellt. Damit stieg er über ein ofenstehendes Fenster im ersten Stock in ein Gästezimmer ein. Die Bewohner des Hauses, die auf Geräusche aus dem Zimmer aufmerksam wurden, schauten daraufhin nach dem Rechten. Beim Versuch, die Tür zu öffnen, hielt der ungebetene Gast diese offenbar kurz von innen zu, ehe er über das Fenster wieder hinaus kletterte und das Weite suchte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet nun unter der Rufnummer 06181 100-123 um weitere Hinweise zu dem Eindringling, zu dem keine weitere Beschreibung bekannt ist.

7. Hoher Schaden bei Wohnungsbrand - Bad Soden-Salmünster

(lei) Ein Feuer in einer Wohnung hat am frühen Samstagmorgen zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Burgstraße geführt. Anwohner hatten gegen 5 Uhr den Brand bemerkt und hatten die Rettungskräfte verständigt, die sofort zu dem Mehrfamilienhaus eilten. Der 30 Jahre alte Bewohner, der sich in der Wohnung befand, wurde ebenfalls noch rechtzeitig auf die Flammen aufmerksam, rettete sich auf den Balkon und wählte auch den Notruf. Kräfte der Feuerwehr Bad Soden-Salmünster konnten den Mann dort retten und mit der zügigen Löschung des Feuers eine Brandausdehnung auf andere Wohnungen verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand; der Bewohner wurde dennoch vor Ort vorsorglich medizinisch durchgecheckt. Die Wohnung, in der laut ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro entstand, ist vorübergehend unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer in der Küche des Apartments aus, vermutlich bei der Zubereitung von Essen durch den 30-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

8. Feldhäcksler beschädigt: Wer hat das Metall ins Maisfeld gehängt? - Steinau an der Straße/Marjoß

(lei) Wer hat das Metall in das Maisfeld gehängt und vor allem warum? Zur Klärung dieser Fragen hat die Polizei in Schlüchtern Ermittlungen wegen Sachbeschädigung zu einem Fall aufgenommen, der am Sonntagmorgen zur Anzeige gebracht wurde. Unbekannte hatten in einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum bis zum Samstagnachmittag (7. September) mehrere metallische Gegenstände in den Pflanzen platziert. Als das Feld, das sich am nördlichen Ortsrand parallel zur Hainbergstraße / "In der Ahle" befindet, am Samstag mit einem Maishäcksler abgemäht wurde, gerieten die Teile in die Schneidvorrichtung, wodurch ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Die Beamten der Polizeistation Schlüchtern bitten nun um Hinweise zu den Verursachern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

9. Junger Biker bei Unfall schwer verletzt - Steinau an der Straße / L3196

(lei) Mit schweren Verletzungen kam ein 21 Jahre alter Motorradfahrer am Freitagmittag in ein Krankenhaus, nachdem er auf der Landesstraße 3196 einen Verkehrsunfall hatte. Der Mann aus Schlüchtern war kurz nach 12 Uhr mit seiner Maschine in Richtung Marjoß unterwegs, als er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und zu Fall kam. Das Krad, das noch etliche Meter weiterrutschte, wurde hierbei völlig zerstört; es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Landesstraße war für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizei in Schlüchtern zu melden.

10. Sturz in Kurve: Rollerfahrer verletzt - Sinntal/Sterbfritz

(lei) In der Breuningser Straße hat sich ein 50 Jahre alter Rollerfahrer am Freitagabend Prellungen zugezogen, nachdem er mit seinem Gefährt gestürzt war. Der Mann aus Sterbfritz hatte gegen 21.45 Uhr in einer Kurve in Höhe einer Gaststätte die Kontrolle verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten, bevor er zu Fall kam. Mit einem Rettungswagen wurde er anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der 50-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme bei ihm angeordnet. Die Beamten ermitteln nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

