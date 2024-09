Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 08.09.2024

Kreis Offenbach und BAB 66 (ots)

Bereich Offenbach

1. Streit endet mit Messerattacke - Rödermark

Zunächst verbale Streitigkeiten wegen ruhestörendem Lärm gipfelten am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr in blutigen Ernst. Die vier Kontrahenten waren Gäste eines Rödermärker Hotels. Ein 33-jähriger Mann setzte in der Folge dieses Streits ein Messer gegen den Oberkörper eines Gleichaltrigen aus Obertshausen ein. Nach dem ersten Notruf wurden starke Polizeikräfte, auch aus dem angrenzenden Bereich Darmstadt-Dieburg, nach Rödermark entsendet. Der Messerstecher flüchtete bei Eintreffen erster Einsatzkräfte in ein angrenzendes Waldstück, konnte jedoch nach kurzer Nacheile gestellt und festgenommen werden. Er und ein weiterer Tatverdächtiger (29 Jahre) wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Polizeigewahrsam in Offenbach zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. Der verletzte Obertshäuser wurde umgehend in eine Klinik verbracht und dort medizinisch betreut. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Vier (4) Verletzte nach Überschlag - BAB 66 Gem. Gründau

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:57 Uhr, kam es rund 200 Meter vor Rothenbergen, auf der BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt (zwischen Gründau-Lieblos und Gründau-Rothenbergen) zu einem folgenschweren Unfall. Der 23-jährige Fahrer aus Gelnhausen verlor in einer leichten Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Seat Ibiza, kollidierte mit der Betongleitwand, überschlug sich und kam anschließend auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer (16-22 Jahre) kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Gelnhausen West (Hailer/Meerholz) unterstützte die Beamten durch Ausleuchten der Unfallstelle. Zeugen, die um diese Uhrzeit auf der BAB 66 unterwegs waren und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Telefonnummer: 06183-91550 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 08.09.2024 RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell