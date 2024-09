Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeuge begegnet Mann mit Verletzungen in der Straße "Spenglersruh": Ermittlungen wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes

Kripo erbittet Zeugenhinweise

Schlüchtern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 06.09.2024

(fg) Nachdem ein Zeuge am Freitagmorgen eine Person in der Straße "Spenglersruh" (einstellige Hausnummern) unter anderem mit einer blutenden Kopfverletzung angetroffen und daraufhin die Polizei alarmiert hatte, ermitteln die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei in Gelnhausen nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Des Weiteren steht der Verdacht des Raubes im Raum.

Nach allem, was den Ermittlern bisher bekannt ist, gab der Verletzte an, in seiner Wohnung überfallen worden zu sein. Zwei Unbekannte hätten gegen 3 Uhr die Tür seiner Wohnung eingetreten und ihn im weiteren Verlauf mit einer Eisenstange angegangen. Zudem hätte das dunkel gekleidete sowie maskierte Duo sein iPhone und Bargeld entwendet. Das Motiv und die Hintergründe des Angriffs auf den 24-Jährigen sind bislang unklar und Bestand der derzeit laufenden Ermittlungen. Der Schüchterner kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Beamten der Kriminalpolizei in Gelnhausen bitten weitere Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder den beiden Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 06.09.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell