POL-OF: Unbekannte brachen in Gewerbeobjekt ein

Offenbach (ots)

(cb) Augenscheinlich hatten es Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag auf die Kupferkabel aus einem Gewerbegebäude im Senefelderquartier in der dortigen Schäferstraße (10er Hausnummern) abgesehen. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Ganoven auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude, schlugen dort eine Glasfront zu einem weiteren Raum ein und gelangten so in weitere innenliegende Räumlichkeiten. Dort brachen sie einen Teil der Deckenplatten heraus, vermutlich um an die dort verlegten Kupferkabel zu kommen. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt und ist ebenfalls Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte unter der Kripohotline 069 8098-1234 an die ermittelnden Beamten.

Offenbach, 06.09.2024, Pressestelle, Felix Geis

