Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 69-jährige Ehefrau leblos aufgefunden: 71 Jahre alter Mann festgenommen

Mühlheim am Main (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cb) Am Freitagmorgen, gegen 3.50 Uhr, wurde die Polizei über eine mutmaßliche Gewalttat in den Seewiesen in Mühlheim am Main informiert. Daraufhin begab sich die Polizei in die Wohnung eines dort wohnenden Ehepaares und fanden die 69-jährige Ehefrau leblos mit mehreren Stichverletzungen im Bett liegend vor. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Den mutmaßlichen Tatverdächtigen, den 71 Jahre alten Ehemann, nahmen die Beamten noch am Geschehensort widerstandslos fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll dieser mehrfach auf seine Frau eingestochen und sie tödlich verletzt haben. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, und die Kriminalpolizei Offenbach haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen, wobei die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zum Tatablauf noch andauern. Am Tatort erfolgten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei. Presseanfragen sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, zu richten.

Offenbach, 06.09.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

