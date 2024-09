Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneute kostenfreie Fahrradcodieraktion in Hanau - Finger Weg! Mein Rad ist codiert!

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

(cb) In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Die Stadt Hanau bietet für interessierte Radfahrerinnen und Radfahrer am Dienstag, 17. September 2024, im Foyer des Hanauer Rathauses eine Fahrradcodieraktion an.

Bereits zum dritten Mal findet diese gemeinsame Aktion der Polizeistation Hanau I und der Stadtpolizei Hanau statt. Die Fahrradbesitzer haben an diesem Tag zwischen 10 und 16 Uhr die Möglichkeit, sich einen individuellen Code in ihr Fahrrad oder den Akku eingravieren zu lassen. Mithilfe dieses Codes kann die Eigentümerin oder der Eigentümer des Wertgegenstands zurückverfolgt werden. Damit wird ein gestohlenes und codiertes Rad als Hehlerware praktisch unverwertbar.

Wer sein Rad codieren lassen möchte, bringt bitte die Fahrradunterlagen, einen Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit.

Für diese Fahrradcodieraktion reservieren sich Zweiradfahrer und Zweiradfahrerinnen bitte rechtzeitig einen Termin bei der Stadtpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 295-1900.

Offenbach 06.09.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

