POL-OF: Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf K174 - Rodgau

Kreis Offenbach (ots)

(db) Nach einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug gegen 15 Uhr von der Kreisstraße 174 abkam (wir berichteten), liegt nun die traurige Gewissheit vor, dass der Fahrer verstorben ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr der 33-Jährige ohne Mitfahrer mit einem weißen Hyundai die Kreisstraße von Rodgau in Richtung Dietzenbach. Kurz hinter der Einmündung zum dortigen Kieswerk kam er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen und das totalbeschädigte Unfallfahrzeug sichergestellt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt dauern die Maßnahmen an und die Straße ist weiterhin vollgesperrt. Die Polizei bittet nun weitere Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

Offenbach 05.09.2024, Pressestelle, David Jesse

