Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorraddiebstahl aus Tiefgarage; Polizei sucht flüchtigen Lastkraftwagenfahrer nach Unfallflucht und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Motorraddiebstahl aus Tiefgarage - Langen

(db) Ein oder mehrere unbekannte Täter gelangten am Mittwochabend zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr in eine Tiefgarage im Römerquartier. Auf welchem Weg die Unbekannten die Einstellhalle betreten konnten, ist bislang nicht geklärt. Hingegen scheint festzustehen, dass ein blaues Cross Motorrad der Marke Kawasaki gestohlen wurde. Im selben Zeitraum ist ebenfalls die Heckscheibe eines dort abgestellten Fahrzeuges eingeschlagen worden, um aus dem Fahrzeuginneren diverse Arbeitsmaschinen entnehmen zu können. Insgesamt entstand durch die Diebstähle ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird derzeit durch die Polizei geprüft. Aufgrund der eher sperrigen Beute ist zu vermuten, dass der oder die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben könnten. Sachdienliche Hinweise werden bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

2. Polizei sucht flüchtigen Lastkraftwagenfahrer nach Unfallflucht - Bundesautobahn 3 / Bereich Rodgau

(dj) Nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Autobahn 3 sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Lastkraftwagens sowie weitere Zeugen. Gegen 16.50 Uhr befuhren der Unfallverursacher mit seinem LKW (rechter Fahrstreifen), ein Fiat Ducato-Fahrer (mittlerer Fahrstreifen) und ein VW-Fahrzeugführer (linker Fahrstreifen) die Autobahn 3 aus Hanau kommend in Fahrtrichtung Obertshausen. Nach ersten Erkenntnissen wechselte der Unbekannte mit seinem Lastkraftwagen unvermittelt von der rechten auf die mittlere Fahrspur, so dass alle drei Fahrzeuge in einer Abfolge seitlich kollidierten. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um die Unfallfolgen und den Schaden in Höhe von 14.000 Euro zu kümmern. Verletzt wurde bei dieser Kollision niemand. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Unfallflucht: Roter Citroen beschädigt - Hainburg / Klein-Krotzenburg

(dj) Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Montag- und Mittwochfrüh in der Herderstraße sucht die Polizei noch Zeugen. Gegen 8 Uhr wurde das Fahrzeug, ein roter Citroen C 3, im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellt. Als die Fahrerin am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr ihr Auto begutachtete, stellte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange sowie am linken hinteren Radkasten fest. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache bei der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach 05.09.2024, Pressestelle, David Jesse und David Bubolz

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell