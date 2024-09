Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gebäudebrand und starke Rauchentwicklung

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Gebäudebrand und starke Rauchentwicklung - Offenbach

(db) Aus noch unbekannter Ursache entwickelte sich in den frühen Morgenstunden gegen kurz nach 2 Uhr ein Brand in einer Lagerhalle bei einer Firma für Metallrecycling in der Mühlheimer Straße. Durch den Brand entstand eine starke Rauchentwicklung; hierzu erfolgte bereits eine, bereits zurückgenommene, Rundfunkwanrmeldung für Anwohner, Fenster und Türen vorsichtshalber geschlossen zu halten. Eine Gefahr für Anwohner besteht aktuell nicht! Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle bekommen, ist jedoch derzeit noch mit abschließenden Arbeiten am Einsatzort befasst. Auf der Mühlheimer Straße kommt es weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Eine erste Schätzung des entstandenen Schadens wird auf 300.000 EUR beziffert. Das Fachkommissariat für Brandermittlungen hat die Arbeit aufgenommen.

Offenbach 05.09.2024, Pressestelle, David Bubolz

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell