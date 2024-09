Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Aktion gegen schnelles Autofahren auf dem Schulweg; Täterfestnahme nach räuberischem Diebstahl und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wohnungseinbruch: Polizei sucht Zeugen! - Offenbach

(db) Nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Sprendlinger Landstraße, dortige 80-er Hausnummern, vom Dienstagvormittag sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Eindringlinge gegen 11.20 Uhr die Wohnungstür auf und gelangten so ins Innere. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter mehrere Räume nach Wertgegenständen; bevor sie sich mit ihrer Beute, hauptsächlich Schmuck, aus dem Staub machten. Gänzlich unbemerkt blieben die Einbrecher jedoch nicht, da sie durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach zwei dunkel gekleideten Männern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Zeugensuche nach Körperverletzung - Offenbach am Main

(as) Wer kann Hinweise zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit vorausgegangenem verbalem Streit in Offenbach geben? Am Dienstag, den 27.08.2024, wurde eine 35-jährige Frau in der Ludwigstraße 72 im Stadtteil Westend nach einem Streit mehrfach geschubst, wodurch sie zu Boden fiel und sich am rechten Ellenbogen verletzte. Die Frau befand sich in Begleitung ihrer Tochter auf dem Weg in den dortigen Kindergarten. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen circa 30 bis 40 Jahre alten, 1,75 bis 1,85 Meter großen muskulösen Mann mit 3-Tage Bart und Tattoo am unteren linken Unterarm gehandelt haben. Dieser soll dunkel gekleidet gewesen sein und einen Rucksack getragen haben. Zudem soll er einen schwarzen, mittelgroßen Hund mit sich geführt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Aktion gegen schnelles Autofahren auf dem Schulweg - Rodgau / Jügesheim

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Heusenstamm rückten am Dienstagmorgen die Schulwegsicherheit in den Fokus und zogen danach eine positive Bilanz. Für die Ordnungshüter stand bei den Kontrollen ganz klar die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund, hierzu wurde ein Ansatz ohne Geldstrafen und mit viel kindlicher Freude verfolgt. Unter dem Motto "Blitz for Kids" führten die Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit vier Klassen der Wilhelm-Busch-Schule Geschwindigkeitskontrollen in der Kasseler Straße durch. Den interessierten Schulkindern wurde die "Laserpistole" für Geschwindigkeitsmessungen vorgeführt. Alle Fahrzeuge, die in der Zeit von 7.30 Uhr bis 10 Uhr die Straße vor der Schule befuhren, wurden sodann gemessen und einer Kontrolle unterzogen. Um den "schwächsten" Verkehrsteilnehmern eine Stimme zu geben, waren die "kontrollierenden Beamten", anders als üblich, die Schulkinder selbst. Fahrzeugführer, die mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt wurden, erhielten durch die Schülerinnen und Schüler eine symbolische gelbe Karte und wurden über die Gefahren von zu schnellem Fahren an Schulwegen aufgeklärt. Grüne Karten und ein Lob erhielten PKW-Fahrer, die sich vorbildlich an die geltende Höchstgeschwindigkeit gehalten haben. Insgesamt wurden 58 Fahrzeuge gemessen, neun Fahrerinnen und Fahrer erhielten aufgrund einer geringfügigen Geschwindigkeitsüberschreitung eine gelbe Karte, der Großteil war jedoch aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Die Polizei bedankt sich bei allen Schulkindern für die tatkräftige Unterstützung!

4. Zeugensuche nach versuchter Brandstiftung im Wald - Neu-Isenburg

(db) Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstagnachmittag um 15 Uhr aufgrund eines brennenden Holzstapels im Waldstück zwischen der Autobahn 3 und der Bundesstraße 43 bzw. Bundesstraße 44, in die "Kreiselschneise" gerufen. Bevor die Flammen auf die umliegenden Bäume übergreifen konnten, hatte die Feuerwehr die brennenden Holzstämme bereits gelöscht. Da die Baumstämme augenscheinlich kurz zuvor auf dem Waldweg aufgetürmt und angezündet wurden, wird derzeit von einer mutwilligen Brandentfachung ausgegangen. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und konnte in der Nähe des Brandortes sodann einen Verdächtigen festnehmen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 33-jährigen wohnsitzlosen Mann. Der 33-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Brandgefahr strafrechtlich verantworten. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Aktuell sucht die Polizei nach Zeugen, die die Tat beobachtet oder die Person zuvor im Wald festgestellt haben. Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 mitgeteilt werden.

5. PKW gegen Radfahrer, Streit eskaliert - Dreieich / Dreieichenhain

(db) Ein trauriges und schmerzhaftes Ende fand am vergangenen Freitag der Disput zwischen einem Rad- und einem PKW-Fahrer. Die beiden Verkehrsteilnehmer gerieten nach ersten Erkenntnissen in der Straße "Am Breitengraben" aufgrund eines Engpasses erstmalig aneinander. An der Ecke "An der Trift" / Waldstraße sei der Fahrer des schwarzen Mercedes V-Klasse aus dem Fahrzeug gestiegen, der Zweiradfahrer hielt ebenfalls an. Die folgende verbale Auseinandersetzung sei im Verlauf derart eskaliert, dass einer der beiden dem anderen Widersacher mit der Hand in das Gesicht schlug. Der Polizei sind die Beteiligten namentlich bekannt, zur Sachverhaltsklärung werden jedoch noch weitere unabhängige Augenzeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegengenommen.

6. Täterfestnahme nach räuberischem Diebstahl - Dietzenbach

(db) Ein Mitarbeiter der Discountfiliale in der Otto-Hahn-Straße konnte am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr einen Mann dabei beobachten, wie er mehrere Gegenstände aus den Regalen nahm und anschließend, ohne diese zu bezahlen, das Geschäft verließ. Der aufmerksame Mitarbeiter informierte den Filialleiter über die Feststellungen, woraufhin er den Dieb vor der Filiale abpasste und auf den Diebstahl ansprach. Statt sich reumütig zu zeigen, drohte er dem Filialleiter Gewalt an, sollte er nicht gehengelassen werden. Um sich keiner unnötigen Gefahr auszusetzen, lies man den Langfinger ziehen und alarmierte folgerichtig die Polizei. Derweil bestieg der Ladendieb ein Fahrrad und fuhr davon. Aufgrund der sofortigen Kontaktaufnahme zur Polizei und anhand der Personenbeschreibung konnte der Täter schnell identifiziert und an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizei unter der Rufnummer 06074 837-0 in Verbindung zu setzen.

7. Wer kann Hinweise zu dem Steinewerfer geben? Auto beschädigt - Dietzenbach

(dj) Vermutlich hat eine unbekannte Person am Montagabend gegen 19.00 Uhr einen Stein in unbekannter Größe von einer Eisenbahnbrücke über der Lise-Meitner-Straße auf ein darunter fahrendes Auto geworfen. An dem weißen VW Gold des 24-jährigen Fahrers entstand dabei an der Windschutzscheibe ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei in Dietzenbach ermittelt derweil wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung und sucht Zeugen des Vorfalls, die sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 melden.

8. Wer beschädigte den grünen Hyundai und flüchtete? - Mainhausen/Zellhausen

(dj) Die Polizei in Seligenstadt sucht Zeugen, die Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht machen können, welche sich am Montag in der Rheinstraße (einstellige Hausnummern) im Einfahrtsbereich zu einem Supermarkt ereignet hat. Der grüne Hyundai Ioniq wurde am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, auf einer markierten Parkfläche vor der Einfahrt geparkt. Als die Fahrzeugverantwortliche, etwa um 16.30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass der vordere linke Kotflügel sowie die vordere Stoßstange und der Rahmen der kompletten Fahrzeugfront beschädigt waren. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 7.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein blaues Auto gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0.

