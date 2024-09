Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisste Jugendliche angetroffen; Neue Erkenntnisse nach Kollision mit Ampelmast und Stark alkoholisierter Man mit Kopfverletzung schrie rassistische Worte

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisste Jugendliche angetroffen - Hanau

(cb) Die seit vergangenem Freitag vermisste 14-jährige Jugendliche aus Rodenbach konnte angetroffen und an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Neue Erkenntnisse nach Kollision mit Ampelmast: Ermittlungen wegen möglicher Unfallflucht / Suche nach schwarzem BMW - Rodenbach

(lei) Nach dem folgenschweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Rodenbacher Chaussee / Rodenbacher Straße, bei dem ein 70-jähriger Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt wurde (wir berichteten), haben sich laut Polizei neue Erkenntnisse ergeben. Weitere Zeugen, die sich zwischenzeitlich bei den Beamten gemeldet hatten, gaben an, dass der Rollerfahrer - entgegen der ersten Informationen - nicht aus Richtung Hanau-Wolfgang angefahren kam, sondern auf der Ortstangente (aus Richtung Adolf-Reichwein-Straße kommend) an die Kreuzung heranfuhr. An der Kreuzung soll er sich auf der Geradeausfahrspur befunden haben und aufgrund der roten Ampel zunächst dort gewartet haben. Links neben ihm auf der Linksabbiegerspur befand sich ein schwarzer BMW, der ebenfalls zunächst gestanden hatte, jedoch wohl nach rechts blinkte. Nachdem die Ampel auf grün schaltete, kam es kurz danach zur Kollision des Rollerfahrers mit dem Ampelmast. Der BMW sei nach rechts in Richtung Rodenbach weitergefahren. Ob der BMW den 70-Jährigen möglicherweise schnitt oder es gar zur Kollision beider Fahrzeuge kam, ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen werden daher nunmehr wegen Verdachts der Unfallflucht geführt. Der 70-Jährige befindet sich weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung. Die Ermittlungen dauern an.

3. Stark alkoholisierter Man mit Kopfverletzung schrie rassistische Worte - Gelnhausen

(fg) In der Straße "Untermarkt" behandelte eine Rettungswagenbesatzung am Montagabend, gegen 20.20 Uhr, einen offensichtlich stark alkoholisierten 50-Jährigen aufgrund einer Kopfverletzung. Hierbei habe der Mann mehrfach rassistische Worte geschrien, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Zudem habe er einen Schlagring sowie ein Einhandmesser mitgeführt; dahingehend ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Wie sich der Mann die Kopfverletzung zuzog, ist bisher nicht bekannt. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er noch am Abend in eine Fachklinik gebracht.

Offenbach 03.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell