Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schussgeräusche/ Zigarettenautomat aufgebrochen

Ladendiebe/ Betrügerin am Telefon

Roller und Rasentrecker gestohlen

Meinerzhagen/ Kierspe (ots)

Wegen Schussgeräuschen rückte die Polizei am Freitagabend gegen 22 Uhr zur Straße Am Stadion aus. In der Unterführung in der Nähe kontrollierte die Polizei drei Personen. In ihrer Nähe lagen leere Patronenhülsen, diverse Bierflaschen und Gepäck. Die Beamten durchsuchten die drei Männer und fanden bei einem 28-jährigen Meinerzhagener eine Schreckschusspistole sowie Amphetamine. Die Beamten stellten Waffe, Hülsen und Amphetamine sicher, erteilten einen Platzverweis und schrieben Anzeigen wegen Verstößen gegen Betäubungsmittel- und Waffengesetze.

An der Straße Zum Koppenkopf wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Unbekannte entwendeten Zigarettenpackung. An dem Automaten entstand ein erheblicher Schaden. Die Tat wurde am Donnerstag bemerkt. Der Tatzeitpunkt kann einige Tage zurückliegen. Nach einem Ladendiebstahl in Kierspe und einem Versuch in Meinerzhagen ermittelt die Polizei gegen drei im Kreis Siegen-Wittgenstein gemeldete Männer im Alter zwischen 21 und 34 Jahren. In Kierspe beobachteten Kunden Männer, die einen vollen Einkaufswagen an der Kasse vorbei nach draußen schoben. Bevor die Mitarbeiter reagieren konnten, waren die Tatverdächtigen weg. Die Mitarbeiter warnten jedoch die Kollegen in der Nachbarfiliale. Die machten am Abend prompt eine verdächtige Beobachtung, verhinderten damit einen weiteren Diebstahl und riefen die Polizei. Die kontrollierte an verschiedenen Stellen drei Männer, die auf die Beschreibung im ersten Fall passten.

Auf Anweisung angeblich der "Sicherheitszentrale" ihrer Sparkasse hat eine 37-jährige Meinerzhagenerin am Freitag eine hohe Überweisung veranlasst. Die Polizei warnt noch einmal dringend vor solchen Anrufen angeblicher Bank-Betreuer. Wie die 37-Jährige am Samstag der Polizei berichtete, habe sich eine Anruferin als Mitarbeiterin der Sparkasse ausgegeben. Auf dem Display erschien auch die Telefonnummer des Geldinstitutes. Die Anruferin behauptete, dass unerlaubte Abbuchungen vom Konto der Meinerzhagenerin erfolgt seien. Um das zu korrigieren, sollte die Kundin mehrere Online-Banking-Aufträge an ihrem Handy freigeben. Das tat sie auch. Im Nachhinein wurde sie jedoch misstrauisch und machte sich auf den Weg zu ihrer Sparkasse. Dort wurden diverse Um- und Abbuchungen festgestellt. Die Transaktionen konnten gestoppt werden. Betrüger schaffen es leider immer wieder, alle Sicherheitsmechanismen zu umgehen, indem sie direkt bei den potenziellen Opfern ansetzen. Sie überrumpeln ihre Opfern mit schlechten Nachrichten. Am Telefon kann sich jedoch jeder für jeden ausgeben. Angerufene sollten sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und alle Behauptungen hinterfragen. Keinesfalls sollte man Telefon sensible Daten wie PIN oder TAN preisgeben. Genau davor warnen auch die Banken selbst immer wieder Kunden. Wer sichergehen will, dass keine unberechtigten Abbuchungen erfolgt sind, sollte in sein Online-Banking schauen oder sich persönlich an seine Bank wenden. Im Betrugsfall kommt es allerdings vielfach auf eine schnelle Reaktion an. Denn die Betrüger agieren schnell und heben erbeutetes Geld umgehend wieder ab oder buchen es wieder auf andere Konten um.

Am Freitag wurden aus einer städtischen Unterkunft am Herlinghauser Weg in Kierspe drei Roller und ein Rasentrecker entwendet. Ein Zeuge beobachtete am Freitagmorgen zwei männliche Personen, die Roller auf einen Auflieger luden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell