POL-OF: Vermisste 73-Jährige tot aufgefunden; Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen auf Parkplatz; Wer hat die Hühner gestohlen? Polizei bittet um Hinweise und mehr

1. Vermisste 73-Jährige tot aufgefunden - Hanau

(cb) Die seit Mittwochabend vermisste 73-jährige Frau aus Hanau wurde tot aufgefunden. Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

2. Versuchter Einbruch in Wettbüro - Hanau

(lei) Vier maskierte Unbekannte versuchten am frühen Samstagmorgen in ein Wettbüro in der Freigerichtstraße einzubrechen, sie brachen ihr Vorhaben dann jedoch unvermittelt ab. Grund dafür dürfte der Lärm gewesen sein, den sie beim Aufhebeln der Eingangstür verursachten, wodurch Anwohner auf sie aufmerksam wurden. Das Quartett - einer von ihnen war korpulent - flüchtete über den Parkplatz der Leipzigerstraße 30 und von dort aus in unbekannte Richtung. An der Tür des Geschäfts entstand geringfügiger Sachschaden. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hanau entgegen (06181 100-123).

3. Diebe brachen Baustellen-Container auf - Hanau

(lei) Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, auf eine Baustelle in der Straße "Vor der Pulvermühle" gelangt und haben dort einen Baucontainer aufgebrochen, indem sie gewaltsam den zum Schutz angebrachten Metallbügel entfernten. Anschließen entwendeten sie aus dem Container diverse Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Kripo Hanau entgegen (06181 100-123).

4. Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen auf Parkplatz - Maintal/Dörnigheim

(lei) Mehrere Polizeistreifen wurden am Freitagabend zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße entsandt, nachdem von dort Schuss- beziehungsweise Knallgeräusche gemeldet worden waren. Kurz vor 22 Uhr hatte ein Zeuge die Beamten verständigt und von mehreren solcher Geräusche berichtet, die er aus Richtung Parkplatz kommend vernahm. Zahlreiche Funkwagen eilten daraufhin zu der Anschrift und konnten nach Befragung weiterer anwesender Zeugen ermitteln, dass der mutmaßliche Verursacher zuvor aus einem angrenzenden Wohnhaus gekommen war und in die Luft schoss, nachdem er eine Gruppe von Personen offenbar damit konfrontiert hatte, ihm einen Klingelstreich gespielt zu haben. Er ging anschließend wieder ins Haus, wo ihn die Polizisten, die mehrere Patronenhülsen vor Ort fanden, kurz darauf antreffen konnten. Der Mann bestätigte, dass er die Gruppe auf den Klingelstreich angesprochen hatte, stritt jedoch eine Schussabgabe ab. Die Patronenhülsen wurden sichergestellt, die weiteren Ermittlungen dauern an.

5. Radlerin angefahren und geflohen: Polizei ermittelt mutmaßlichen Autofahrer - Großauheim

(fg) Mit schweren Verletzungen kam eine 56 Jahre alter Radfahrerin nach einem Unfallgeschehen im Bereich der Jakobusstraße / Sandgasse am frühen Sonntagmorgen in ein Krankenhaus. Den mutmaßlichen Unfallverursacher, ein 43-jähriger Hanauer, machten Beamte kurz nach dem Unfall in seinem grauen VW Polo ausfindig. Er musste mit zur Wache, wo er unter anderem einen Urintest abgab; dieser zeigte jedoch keine Auffälligkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah der VW-Fahrer die querende Radlerin offenbar beim Abbiegevorgang in die Jakobusstraße. Ob es zu einem Kontakt zwischen Auto und Fahrrad kam, wird derzeit noch ermittelt. Die Unfallflucht ereignete sich gegen 0.35 Uhr. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0.

6. Auch die letzte Biker-Safety-Tour für dieses Jahr war ein voller Erfolg - Gelnhausen/Bad Orb und Schlüchtern

(cb) Für dieses Jahr war es die letzte Tour: Aber auch im nächsten Jahr wird das Polizeipräsidium Südosthessen voraussichtlich mehrere Biker-Safety-Touren für interessierte Zweiradfahrer anbieten. Die erfahrenen Kollegen der Kraftradstaffel geben bei den mehrfach im Jahr angebotenen Touren den Teilnehmern wertvolle Tipps zur Verbesserung ihres Fahrstils und die Fahrer setzten diese direkt im Anschluss in den Folgeetappen um. Am Sonntag fanden bei bestem "Mopedwetter" die für dieses Jahr letzten Touren mit 40 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern an den Standorten Gelnhausen, Bad Orb und Schlüchtern statt. Die Teilnehmer konnten sich bereits bei ihrer Anmeldung in der Kategorie Anfänger oder Fortgeschrittene registrieren. Je nach fahrerischem Können wurden die unterschiedlichen Etappen sowie die Geschwindigkeiten den jeweiligen Gruppen angepasst. Bei dieser Tour wurden gleich zwei "Rekorde" aufgestellt, der älteste Teilnehmer war 86 und fuhr in der Fortgeschrittenen Gruppe mit seiner Honda Goldwing mit. Er sagte bei der Feedback-Runde mit einem Augenzwinkern: "Von mir aus hätte man ruhig noch schneller fahren können." Ein weiterer Tour Teilnehmer war extra aus Hannover angereist um an der Biker-Safety-Tour teilnehmen zu können. Direkt im Anschluss setzte er dann die gewonnenen und erprobten Erkenntnisse auf seiner Heimfahrt um. Alle Zweiradfahrer lobten am Ende der Veranstaltung die gute Organisation, die gelungenen Tourenstrecken und die vielen wertvollen Tipps. Sie verließen die Standorte mit einem guten Gefühl und freuen sich nun auf die noch kommenden Kilometer auf ihren Maschinen.

7. Wer hat den Außenspiegel am Skoda beschädigt? - Biebergemünd/Kassel

(cb) Einen Sachschaden von etwa 100 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Samstag den Außenspiegel eines schwarzen Skoda Roomster beschädigte. Der Fahrzeughalter stellte seinen schwarzen Wagen gegen 10.15 Uhr in der Ketteler Straße (30er Hausnummern) ab. Als er gegen 11.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel touchiert und dabei beschädigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen.

8. Wer hat die Hühner gestohlen? Polizei bittet um Hinweise - Jossgrund/Oberndorf

(lei) Wer hat die Hühner gestohlen? Auch wenn diese Frage momentan noch unbeantwortet ist, steht zumindest fest, dass es nicht der Fuchs oder der Marder waren, die hier im Hühnerstall ihr Unwesen trieben, sondern offensichtlich dreiste Diebe. In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 11 Uhr, hatten sich Unbekannte Zugang zu einem Schuppen in der Orber Gasse verschafft, indem sie das Vorhängeschloss aufgebrochen hatten. Aus dem Hühnerstall, in dem sich über 120 Hühnerboxen befanden, stahlen sie etwa 60 Zuchthühner mit orangefarbenem Gefieder und gut 15 der Boxen, ehe sie sich damit aus dem Staub machten. Der Wert der Beute wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Orb (06052 9148-0).

9. Verdacht des Raubes: Ermittlungen gegen 31-Jährigen - Steinau an der Straße

(lei) Was sich am Freitagnachmittag in der Straße "Brückentor" genau abgespielt hat, muss zwar noch ermittelt werden, jedenfalls hat die Kriminalpolizei nun Ermittlungen zur Aufklärung eines Vorfalls eingeleitet, zu dem die Beteiligten bislang unterschiedliche Angaben machen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 17.25 Uhr zwischen einem 31-Jähigen und einem 43 Jahre alten Mann vor einem Haus zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, in dessen Folge der Jüngere den Älteren zunächst geschlagen und getreten und ihm anschließend die Geldbörse sowie das Portemonnaie abgenommen haben soll, so unter anderem die Angaben des 41-Jährigen, der am Auge verletzt wurde ins Krankenhaus kam. Der 31-Jährige, der den Ablauf anders darstellte, wurde in der Folge vorläufig festgenommen und musste für eine erkennungsdienstliche Behandlung kurzzeitig mit auf die Polizeiwache. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung bei ihm konnte das angegebene Raubgut bislang nicht aufgefunden werden. Für die weiter andauernden Ermittlungen, die gegen den 31-Jährigen nun wegen Verdachts des Raubes und der Körperverletzung geführt werden, bittet die Kriminalpolizei in Gelnhausen um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

