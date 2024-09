Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Horbacher Kerb": Junge Frau wurde geschlagen und getreten

(lei) Polizeibeamte wurden am frühen Samstagmorgen zur "Horbacher Kerb" in die Parkstraße alarmiert, weil dort eine junge Frau körperlich attackiert worden sein soll. Dem Polizeibericht zufolge hielt sich die 16-Jährige gegen 1 Uhr mit einer Freundin an den Toilettenanlagen vor dem Festzelt auf, als sie von einer ihr bekannten 17-Jährigen angesprochen wurde und in der Folge mit dieser und ihrem 22-Jährigen Begleiter in Streit geriet. Beide sollen dann auf die 16-Jährige eingeschlagen haben. Die Jugendliche soll durch den 22-Jährigen zudem gegen das Bein getreten und von der 17-Jährigen bespuckt worden sein. Gegen beide wird nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Polizeistation Gelnhausen zu wenden.

