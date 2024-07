Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Mit Wildschwein kollidiert

St. Martin (ots)

Am späten Donnerstagabend (04.07.2024, 22 Uhr) kam es auf der Totenkopfstraße bei St. Martin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Wildschwein getötet wurde. Ein 23 Jahre alter Autofahrer befuhr die L 514 vom Breitenstein kommend in Fahrtrichtung St. Martin, als das Tier die Straße queren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei am Fahrzeug des 23-Jährigen Sachschaden entstanden ist. Tiere queren Verkehrswege ohne Vorwarnung - zu jeder Tages- und Nachtzeit. Darauf macht die Polizei aufmerksam und mahnt zur Vorsicht. Bei Fahrten durch Wald- und Wiesengebiete sollte besonders achtsam gefahren werden, um jederzeit bremsbereit zu sein. In diesem Jahr kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Edenkoben bereits zu 117 Wildtierunfällen.

