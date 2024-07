POL-PDLD: Edenkoben - Unter Amphetamin- und Alkoholeinfluss

Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am Donnerstag, 04.07.24, um 14:00 Uhr, hielt sich ein Mann am Zollheisel und am Penny-Markt "An der Schmalwiese" auf und ließ sein männliches Geschlechtsteil aus einem Loch in seiner dunklen Jogginghose hängen. Der Mann sei dunkelhaarig, und habe einen dunklen Bart. Neben der dunklen Jogginghose habe er eine dunkle Kappe mit gelber Aufschrift und eine dunkle Jacke getragen. Wer hat die Tat ...

