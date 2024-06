Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Sperrmüll in Brand geraten

Am Donnerstag, den 13.06.24, gegen 18:35 Uhr, geriet in der Straße "Keemoor" aus bislang ungeklärter Ursache Sperrmüll in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch, den 12.06.24, gegen 17:00 Uhr, bis Donnerstag, den 13.06.24, gegen 06:20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mutwillig die Verglasung einer Hauseingangstür im Ahornsteig. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Aufmerksame Bürger melden fahruntüchtigen Verkehrsteilnehmer Am Donnerstag, den 13.06.24, kontrollierten Beamte in der Bahnhofstraße, gegen 18:30 Uhr, einen 32-jährigen Emsteker in seinem PKW. Der Emsteker war zuvor durch mehrere Bürger aufgrund seines auffälligen Fahrverhaltens und dem Verdacht einer Fahruntüchtigkeit gemeldet worden. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Ein Atemalkoholtest ergab 0,1 Promille. Zudem verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amfetamin. Es folgte die Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins des 32-jährigen Emstekers. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 12.06.24, in der Zeit von 18:10 Uhr bis 19:10 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person gegen einen in der Straße Bült geparkten PKW KIA. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 13. Juni 2024, gegen 14.25 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Molbergen auf der B72 in Richtung Löningen. Auf Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg-Nord bremste vor ihm ein 46-jähriger Autofahrer aus Bremen aus bislang unbekannten Gründen. Der 35-jährige Autofahrer fuhr daraufhin auf. Der 46-jährige Mann aus Bremen wurde leicht verletzt.

