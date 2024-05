Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - versuchter Diebstahl eines Autos - die Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 23 Uhr und 6 Uhr drangen unbekannte Täter in einen älteren VW Golf ein, der in einer Parkbucht in der Briloner Landstraße zwischen Nordwall und Am Kniep abgestellt war. Sie versuchten an die Kabel des Fahrzeugs zu gelangen, offenbar mit dem Ziel, das Auto zu entwenden. Die Täter blieben erfolglos. Bei dem Versuch verursachten sie geringen Sachschaden am Fahrzeug. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631 971 0.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell