POL-GÖ: (480/2023) Kradfahrer der Johanniter-Unfall-Hilfe bei Unfall auf der A 7 leicht verletzt - Autobahnpolizei Göttingen sucht unbekannten schwarzen PKW und Unfallzeugen

Autobahn 7 zwischen den AS Nörten-Hardenberg und Northeim-West Samstag, 30. September 2023, gegen 14.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der A 7 zwischen den AS Nörten-Hardenberg und Northeim-West in Fahrtrichtung Hannover ist am Samstagnachmittag (30.09.23) gegen 14.30 Uhr ein Motorradfahrer der Johanniter-Unfall-Hilfe leicht an der Hand verletzt worden. An der BMW des Mannes entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Im Zusammenhang mit dem Geschehen sucht die Autobahnpolizei Göttingen nach einem schwarzen PKW sowie auch Unfallzeugen.

Die Verletzung zog sich der Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Mercedes zu. Dessen Fahrer gab an, dass er wegen des unvermittelt abbremsenden schwarzen PKW nach links ausweichen musste. Dabei übersah der 56-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache den neben ihm fahrenden Kradfahrer.

Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten schwarzen PKW und weitere Beobachtungen von Zeugen nimmt die Autobahnpolizei Göttingen unter Telefon 0551/491-6515 entgegen.

