POL-OF: Zeugen gesucht: Mercedes geklaut;Radfahrer schwer verletzt; Exhibitionist vorläufig festgenommen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugen gesucht: Mercedes geklaut - Offenbach/Lauterborn

(cb) Anwohner der Eschstraße könnten Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl geben. Ein grauer Mercedes E 200 war dort im Bereich der 20er Hausnummern abgestellt und wurde durch bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Montag geklaut. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen grauen Wagen am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, am Straßenrand ab und musste am nächsten Morgen, gegen 7 Uhr, feststellen, dass sein Auto gestohlen wurde. Die ermittelnde Polizei in Offenbach bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Wer hat die geparkten Autos zerkratzt? - Heusenstamm

(cb) Einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachten Unbekannte, als diese zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr, einen in der Adenauerstraße (10er Hausnummern) abgestellten Fiat Panda zerkratzten. Ersten Erkenntnissen nach wurde der blaue Kleinwagen über die komplette Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Auch ein schwarzer Daimler, der in unmittelbarer Nähe zum blauen Fiat Panda parkte, wurde im gleichen Zeitraum über die gesamte Fahrerseite beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen an den beiden Fahrzeugen gibt, ist nun Teil der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

3. Radfahrer schwer verletzt - Rodgau/Weiskirchen

(lei) Bei einem Verkehrsunfall nahe einem Restaurant am Tannenmühlkreisel (Höhe Hauptstraße 301) ist am Montagmorgen ein 61 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 8.15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Hanau unterwegs, als er nach Überquerung der Brücke über die Autobahn 3 in Höhe des Restaurants stark bremsen musste. Grund dafür war ein von rechts kommender Fiesta, der von einem 24-Jährigen gelenkt wurde. Der junge Mann war zuvor offenbar unerlaubt von der Seligenstädter Straße kommend über den Parallelweg zur B 448 in Richtung des Restaurants gefahren, um dann nach links auf die Hauptstraße in Richtung Weiskirchen abzubiegen. Obwohl es nicht zur Berührung beider Fahrzeuge kam, überschlug sich der Radfahrer durch das abrupte Bremsen und zog sich hierbei Schürfwunden und wohl auch eine Verletzung an der Halswirbelsäule zu, weswegen er in ein Krankenhaus kam. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Heusenstamm (06104 6908-0).

4. Zeugensuche nach Unfallflucht - Rödermark/Ober-Roden

(fg) Nach einer Unfallflucht in der Hanauer Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern sucht die Polizei aufgrund eines ersten Hinweises weitere Zeugen. Zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagnachmittag, 15 Uhr, wurde ein geparkter Smart im Vorbeifahren touchiert. Hierbei fiel unter anderem der Außenspiegel der Fahrerseite ab; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Halterin des beschädigten Kleinwagens postete ein Beitrag in den sozialen Medien zur Unfallflucht, woraufhin sich eine Frau meldete. Diese gab an, die Unfallflucht gesehen zu haben. Demnach sei ein Mercedes-Fahrer für das Unfallgeschehen verantwortlich. An dem schwarzen Auto waren Offenbacher Kennzeichenschilder angebracht. Sie gab zudem an, dass es weitere Zeugen geben müsse, da vor und hinter ihr weitere Fahrzeuge unterwegs gewesen seien. Die Polizei in Dietzenbach bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06074 83-0 zu melden.

5. Exhibitionist vorläufig festgenommen - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(fg) Ein offensichtlich alkoholisierter Mann soll sich am Montagabend in der Kirchstraße im Bereich der dortigen Feuerwehr vor einer 26-Jährigen entblößt haben. Zudem habe er die Frau angeschrien und bei heruntergelassener Hose onaniert. Die Polizei nahm den 31 Jahre alten Verdächtigen kurz darauf vorläufig fest. Die Geschädigte rief zuvor ihre Schwester zur Hilfe, verfolgte gemeinsam mit dieser den bis dato Unbekannten und konnte den Beamten so auf den mutmaßlichen Exhibitionisten hinweisen. Dieser musste nach seiner Festnahme mit zur Polizeistation. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Offenbach 03.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

