Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Betrug durch falschen Bank-Mitarbeiter; Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung - Hanau

(db) Die Polizei sucht nach potenziellen Augenzeugen eines eskalierten Streits vom vergangenen Mittwoch, den 28.08.2024, am Freiheitsplatz in Hanau. Demnach sei es gegen 15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und einer Fußgängerin gekommen, in dessen Verlauf der Taxifahrer die Dame von seinem Fahrzeug weggestoßen haben soll. Die Frau klagte daraufhin über Schmerzen im Rippenbereich und brachte den Sachverhalt zur Anzeige. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zum Verlauf des Streits. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100120.

2. Betrug durch falschen Bank-Mitarbeiter - Hanau

(as) Eine 27-Jährige wurde am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr Opfer eines falschen Sparkassenmitarbeiters. Zunächst gelang der Betrüger auf bislang unbekannte Weise an die Daten der jungen Frau. Über einen SMS-Link wurde sie dann aufgefordert, ihre Push-Tan zu ändern. Daraufhin wurde sie telefonisch durch eine männliche Stimme kontaktiert, der sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab. Unter dem Vorwand, dass es ungewöhnliche Transaktionen auf ihrem Konto gäbe, wurde die Geschädigte Schritt für Schritt durch die Sparkassen Push-Tan Applikation geführt. Dabei gelang es dem Betrüger sie zu überzeugen, eine Echtzeitüberweisung auf sein Konto freizugeben.

Die Polizei weist in dem Zusammenhang erneut auf die Betrugsmasche hin und gibt Tipps, wie man sich vor den Gaunern schützen kann:

- Echte Mitarbeiter von Banken, Sparkassen oder anderen Geldinstituten werden nie vertrauliche Informationen oder die Herausgabe von Zugangsdaten, PIN- oder TAN-Nummern fordern.

- Fragen sie den Anrufer nach seinem Namen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten! Beenden sie einfach das Telefonat, wenn sie Bedenken haben.

- Sprechen sie mit ihren Familienmitgliedern und Freunden über Ihnen seltsam vorkommende Situationen oder Anrufe.

- Falls Sie telefonisch von dem vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert und unter Druck gesetzt werden, beenden Sie das Telefonat eigenständig und kontaktieren Sie Ihre Hausbank über die in den Bankunterlagen angegebene Telefonnummer und im Verdachtsfall auch die Polizei.

- Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn Sie E-Mails von Geldinstituten erhalten, in denen Sie zur Übermittlung vertraulicher Informationen wie Log-In-Daten aufgefordert werden.

3. Radfahrer schwer verletzt - Freigericht / Horbach

(db) Auf der aktuell wegen Bauarbeiten gesperrten Landstraße 3269 zwischen dem bayrischen Geiselbach und dem hessischen Ortsteil Horbach verletzte sich am Mittwochmorgen ein Radfahrer schwer. Der 52-jährige Zweiradfahrer umfuhr am frühen Morgen die Straßensperrung in Fahrtrichtung Horbach. Auf dem abschüssigen Streckenstück kollidierte er aus noch unbekannter Ursache mit einem geparkten LKW-Anhänger. Trotz eines getragenen Fahrradhelmes erlitt er eine schwere Kopfverletzung. Glücklicherweise wurde der Verunfallte gegen kurz nach 6 Uhr morgens durch eine andere Person in der Baustelle gefunden. Der Verunfallte wurde zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Mit der Klärung des Unfallhergangs befassen sich derzeit die Beamten der Polizeistation Gelnhausen. Mögliche Zeugen werden gebeten Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 mitzuteilen.

Offenbach 04.09.2024, Pressestelle, David Jesse, David Bubolz und Alexander Schlüter

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell