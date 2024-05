Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Nienburg (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 23.05.2024 ereignete sich gegen 16 Uhr in Rinteln ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 36-Jährige aus Rinteln beabsichtigte mit ihrem Seat von der Dankerser Str. in die Stoevesandstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 50-Jährige aus Porta Westfalica mit ihrem Mazda. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. In der Folge wurde der Seat zurückgeschleudert, striff einen VW Transporter und kam in der Auslage des Raiffeisen-Marktes zum Stehen.

Die beiden Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit zwei Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Seat musste abgeschleppt werden.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell