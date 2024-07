POL-WOB: Einbruch in Geschäftsräume -Täter entwenden Schlüssel

Königslutter (ots) - Königslutter, Landesstraße 290 30.07.2024, 20.30 Uhr Am Dienstagabend wurden auf einem Feld an der Landesstraße 290 in Königslutter insgesamt 38 Strohballen von zwei Personen in Brand gesteckt. Ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger konnte ermittelt werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro ...

