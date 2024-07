Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Strohballen in Brand gesetzt - Polizei ermittelt 16-jährigen Tatverdächtigen

Königslutter (ots)

Königslutter, Landesstraße 290

30.07.2024, 20.30 Uhr

Am Montagabend wurden auf einem Feld an der Landesstraße 290 in Königslutter insgesamt 38 Strohballen von zwei Personen in Brand gesteckt. Ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger konnte ermittelt werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Ein Zeuge verständigte gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr, nachdem er die brennenden Strohballen auf dem Feld an der L 290 entdeckt hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr sowie der Polizei standen die insgesamt 38 Strohballen bereits in Vollbrand, so dass die Rettungskräfte diese lediglich kontrolliert abbrennen lassen konnten. Zusätzlich wurde intensiv das angrenzende Waldgebiet mit Löschwasser bewässert, um ein Übergreifen der Flammen aufgrund des Funkenflugs auf den Wald zu verhindern.

Aufgrund von Zeugenaussagen lagen Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen vor, sodass kurze Zeit später ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus dem Landkreis Helmstedt ermittelt und im Bereich der Bahnhofstraße in Königslutter angetroffen werden konnte.

Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,58 Promille, zusätzlich gab der Jugendliche an, Cannabis konsumiert zu haben. Eine daraufhin angeordnete Blutprobe wurde im Helmstedter Krankenhaus entnommen.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige im Beisein eines Erziehungsberechtigten entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen am Brandort gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell