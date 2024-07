Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Farbschmierereien in der Fallersleber Altstadt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Denkmalplatz, Schloßplatz, Hoffmannstraße 27.07.2024, 15.00 Uhr bis 28.07.2024, 15.00 Uhr

Unbekannte Täter beschmierten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag zum Teil sehr großflächig verschiedene Gebäude in der Fallersleber Altstadt. Derzeit sind fünf Taten bekannt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden kann bisher noch nicht näher beziffert werden

Die Farbschmierereien wurden am Sonntagnachmittag von einer Anwohnerin in der Straße Denkmalplatz entdeckt. Die Zeugin bemerkte Schmierereien an ihrer Gartenmauer und in der weiteren Folge an einem Garagentor, einer Mauer in der Hoffmannstraße sowie der Kirche und dem Schloß der Altstadt.

Die Taten dürften sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zu Sonntag, also in der Dunkelheit, ereignet haben.

Da die Tags recht auffällig sind, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die diese kennen und Hinweise auf die Täter geben können.

Zudem werden Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, gebeten, sich bei der Polizeistation Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell