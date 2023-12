Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto absichtlich beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Kircheninsel;

Tatzeit: 29.12.2023, zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr;

Rundum zerkratzt haben Unbekannte am Freitagabend in Gronau einen geparkten Wagen. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz an der Kircheninsel gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

