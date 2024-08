Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe bestehlen Seniorin

Schalksmühle (ots)

In einem Discounter an der Hälverstraße waren gestern Nachmittag, gegen 15 Uhr, Taschendiebe erfolgreich. Sie bestohlen eine 69-jährige Dame bei der Erledigung ihrer Einkäufe. Die Schalksmühlerin bemerkte den eigentlichen Diebstahl ihrer Börse nicht, konnte jedoch eine Tatverdächtige beschreiben, die ihr an der Gemüsetheke verdächtig nahe gekommen war. Die Verdächtige war weiblich, 25-30 Jahre alt, mittelgroß, von schlanker Statur, hatte braune, hochgesteckte Haare und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendiebstählen, gerade in Discountern bei alltäglichen Einkaufssituationen. Tipps zum Selbstschutz und Infos zu den Tricks der Diebe finden Sie unter anderem hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ (dill)

