Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Komm zur Nachwuchs-Infoveranstaltung "Polizei4You - Ein Tag nur für Dich" in Offenbach

Bild-Infos

Download

Südosthessen (ots)

(cw) Entscheidungsfreude, Fitness, Abwechslung: das sind einige Eigenschaften, die für die Polizei Hessen und den Polizeiberuf stehen. Wenn Du selbst bei der Polizei durchstarten möchtest, dann ist die Veranstaltung "Polizei4You - Ein Tag nur für Dich" genau das richtige für Dich um reinzuschnuppern.

Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südosthessen lädt am Montag, 14. Oktober 2024, zu einer Veranstaltung im Präsidialgebäude in Offenbach ein, in der man anschauliche und praxisnahe Einblicke in die Arbeit der Polizei Hessen erhält.

Im Zeitraum von 10 bis circa 15 Uhr können Interessierte einen Stationenzirkel durchlaufen. Du wirst die Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei kennenlernen und die Einsatzmittel der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ausprobieren dürfen. Du kannst die Diensthunde bei ihrer Arbeit erleben und Deine körperliche Fitness beim Sporttest des Eignungsauswahlverfahrens der Polizei Hessen testen.

"Wir möchten dem zukünftigen Polizeinachwuchs die Möglichkeit geben, Informationen aus erster Hand zu bekommen. Uns ist es wichtig, dass neben der Theorie vor allem die Praxis an diesem Tag für die jungen Leute im Vordergrund steht", so die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südosthessen.

Es kann sich jeder für die Informationsveranstaltung bewerben, der die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen der Polizei Hessen erfüllt oder diese zeitnah anstrebt. Weitere Informationen zur Anmeldung im Netz unter https://k.polizei.hessen.de/1415152382 oder unter der Rufnummer 069 8098-1231 bei unserem Einstellungsberater, Polizeihauptkommissar Christopher Wenzel.

Offenbach 06.09.2024, Pressestelle, Christopher Wenzel

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell