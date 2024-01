POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugenaufruf

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Stegerwaldstraße 3; Samstag, 06.01.2024, 00:00 Uhr - Samstag, 13.01.2024, 15:00 Uhr NORTHEIM (pel) Im genannten Zeitraum ist es zu einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus in Northeim gekommen. Bislang unbekannte Täter gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus und brachen dort den Kellerraum des 52-jährigen Geschädigten auf. Hieraus wurden diverse ...

