LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Frankenblick (ots) - Am Samstagmittag ließ sich ein Fahrgast von Lichtenfels über Sonneberg bis nach Rabenäußig fahren, ohne die offene Rechnung des Taxifahrers zu begleichen. Der Mann ergriff die Flucht, nannte jedoch zuvor seinen Namen. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Betrugs. Am gleichen Abend randalierte der Mann an einem Wohnhaus in Rabenäußig und beschädigte die Haustür mit einer Axt. Der polizeibekannte ...

