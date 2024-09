Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hütte in Waldstück geriet in Brand; Schockanrufer erbeuteten Gold und Bargeld; Gefährliche Körperverletzung an Kreuzung; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Schockanrufer erbeuten Gold und Bargeld - Hanau

(cb) Am Donnerstagnachmittag erhielt eine Hanauer Seniorin einen Telefonanruf einer bislang unbekannten weiblichen Person. Diese erzählte der betagten Dame, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte. Direkt nach der Unfallgeschichte übernahm dann eine zweite Unbekannte das Telefonat und stellte sich als Polizistin vor. Sie gaukelte der Rentnerin vor, dass die Tochter nach dem verursachten Unfall nun im Gefängnis säße und nur durch eine Kautionszahlung wieder freikäme. Die beiden Betrügerinnen wechselten sich in dem über mehrere Stunden dauernden Telefonat mit der Gesprächsführung ab und brachten die Hanauerin schließlich dazu Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände an einen beauftragten Abholer zu übergeben. Der Abholer wird auf 20 Jahre geschätzt, war etwa 1,70 Meter groß, schlank und hatte kurze dunkle Haare.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zum wiederholten Mal:

- Die Täter versuchen gezielt, durch schockierende Aussagen am Telefon eine Stresssituation bei den Opfern zu erzeugen. Meist wird angegeben, ein Bekannter oder Verwandter habe einen Verkehrsunfall mit einem Todesopfer verursacht. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

- Legen Sie einfach auf!

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

2. Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der Landesstraße - Maintal

(fg) Nach einem Unfall auf der Landesstraße 3195 am Donnerstagabend an der Einmündung zur Westendstraße, bei dem die beiden beteiligten Autofahrer leichte Verletzungen davontrugen, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 61 Jahre alter Mann gegen 20.40 Uhr in seinem blauen Kia Ceed auf der Landesstraße 3195 von der Kennedystraße kommend in Richtung Braubachstraße unterwegs. Ein 49-Jähriger aus Maintal befuhr die L3195 in entgegengesetzte Richtung. An der Einmündung zur Westendstraße beabsichtigte der Maintaler nach in diese abzubiegen und übersah hierbei offenbar den vorfahrtsberechtigten Kia, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der BMW-Fahrer kam zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Der Kia-Fahrer wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 18.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

3. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung an Kreuzung: Zeugensuche! - Gelnhausen

(fg) Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung an der Kreuzung Landesstraße 3202 / Lagerhausstraße ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht einen etwa 30 Jahre alten sowie 1,90 Meter großen Unbekannten. Dieser soll bei rotzeigender Ampel aus seinem Wagen ausgestiegen sein und den davorstehenden Auto-Lenker zunächst angesprochen haben. Im weiteren Verlauf habe der Mann, der einen Vollbart und braune Haare hatte, den 31-Jährigen mehrfach mit der Faust geschlagen und wohl auch getreten. Vorausgegangen war wohl ein Ausbremsmanöver des unbekannten Kia-Fahrers auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Gelnhausen nach der Anschlussstelle Langenselbold. Der spätere Geschädigte habe daraufhin Lichthupe gegeben und auch die Hupe betätigt. Nachdem er den roten Kia passiert hatte, sei dieser ihm bis an die Kreuzung gefolgt. Der sportliche Unbekannte, der eine schwarze, kurze Sporthose und ein blaues T-Shirt trug, sei dann bei rotzeigender Ampel ausgestiegen. Nach dem Angriff machte er sich davon. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

4. Offenbar gezündelt: Hütte in Waldstück geriet in Brand - Bad Soden-Salmünster

(fg) Am Donnerstagabend rückten Feuerwehr und Polizei gemeinsam zu einem gemeldeten Brand in der Münsterbergstraße in ein Waldstück am dortigen Radweg aus. Der Hinweis auf Rauchentwicklung aus dem Wald ging gegen 19.15 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein Feuer vor einer alten Waldhütte mit bereits eingefallenem Dach sowie unvollständigen Seitenmauern entzündet. Im weiteren Verlauf geriet die Hütte in Brand. Im Nahbereich fanden die Beamten mehrere Feuerzeuge sowie Deo-Sprays. Offenbar hatten Unbekannte zuvor mit den Gegenständen herumhantiert. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Ermittlungen werden nun unter anderem wegen Sachbeschädigung sowie fahrlässiger Brandstiftung geführt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen.

Offenbach, 06.09.2024, Pressestelle, Felix Geis

