Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gefasst

Jena (ots)

Aus einem Einkaufsmarkt im Jenaer Wiesencenter entwendete ein Dieb am Dienstagabend Waren im Wert von über 20 Euro. Er setzte sich im Markt ein neues Basecap auf, steckte sich ein Styling-Produkt in die Tasche und durchlief den Kassenbereich ohne dafür zu zahlen. Nachdem der Sicherheitsdienst den Dieb auf seine Handlungen ansprach, schmiss er die Baseballkappe zur Seite und rannte davon. Durch die verständigte Polizei konnte der Mann im Nahbereich aufgegriffen und das Beutegut an den Eigentümer zurückgegeben werden. Der 30-jährige Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

