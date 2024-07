LPI-J: Glockenhofcenter - Scheibe zerstört

Weimar (ots) - In der Nacht vom 08. zum 09.07.2024 wurde durch unbekannte Täter in der Brucknerstraße ein Pkw Opel, vermutlich mittels eines rotem Edding-Stiftes, mit mehreren Schriftzügen versehen. Die Tags hatten die Maße von jeweils 20 x 20 Zentimetern. Auch hier konnte der Täter unerkannt den Tatort verlassen. Die Schmierereien konnten glücklicherweise rückstandslos entfernt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

