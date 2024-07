LPI-J: Pkw beschmiert

Weimar (ots) - In der Zeit vom 08.07.2024, 18:50 Uhr bis zum 09.07.2024, 13:25 Uhr parkte die Halterin eines Pkw Skoda mit ihrem Fahrzeug in der Carl-von-Ossietzky-Straße am Fahrbahnrand. Laut Angaben von Zeugen beschädigte ein roter Pkw Mercedes den Skoda beim Ausparken und fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Das Kennzeichen des Verursachers ist unbekannt. Am Skoda wurde die Fahrzeugseite und der Spiegel beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

