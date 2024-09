Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen nach Unfall mit verletztem Kind gesucht

Hainburg - Klein Krotzenburg (ots)

Bereits am gestrigen Freitagabend kam es gegen 21.13 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 11-jährigen Fahrradfahrer und einem 43-jährigen Fahrer eines weißen Pkw Dacia. Beide Unfallbeteiligten befuhren vermutlich die Hauptstraße in Klein-Krotzenburg. Im Einmündungsbereich Hauptstraße / "Zum Königsee" kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Radfahrer verletzt wurde und sich später in ein Krankenhaus begab. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizeistation Seligenstadt bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06182 89300 zu melden.

Offenbach am Main, 07.09.2024, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

