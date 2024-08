Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (293/2024) Müllcontainerbrand vor Gaststätte - Keine Menschen verletzt, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ritterstraße

Freitag, 2. August 2024, gegen 03:17 Uhr

HANN. MÜNDEN (ms) - Am frühen Freitagmorgen (02.08.24), gegen 03:17 Uhr, brannten vor einer Gaststätte in der Ritterstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) drei Müllcontainer. Niemand wurde verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ersten Informationen zufolge bemerkten mehrere Anwohnende gegen 03:17 Uhr den Brand von drei Müllcontainern, welche vor einer Gaststätte abgestellt waren.

Die Müllcontainer wurden durch den Brand zerstört. Die angrenzende Fassade und die Fenster der Gaststätte wurden beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Eine Gefahr für umliegende Gebäude und der Anwohnenden bestand nicht. Mehrere Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hann.Münden waren eingesetzt.

Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeikommissariat Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541 951-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell