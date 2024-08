Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (292/2024) Schwerer Verkehrsunfall in Hann. Münden - Zustand des von PKW erfassten Fußgängers stabil, Augenzeugen für Unfallhergang gesucht

Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (jk) - Der Zustand des Fußgängers, der am Dienstagvormittag auf der Kasseler Straße in Hann. Münden von einem Mercedes erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt wurde (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/58339779), ist inzwischen stabil. Vernehmungsfähig ist der 58-Jährige allerdings noch nicht. Das teilt das Polizeikommissariat Hann. Münden mit. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Hierfür sucht die Polizei Augenzeugen und bittet diese, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

Medizinischer Notfall vermutlich Unfallursache

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 55 Jahre alter Mercedesfahrer etwa gegen 10.45 Uhr vermutlich aufgrund ein medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verloren und war nach rechts von der Straße abgekommen. Der Wagen fuhr auf den angrenzenden Gehweg und erfasste den 58-Jährigen.

Auch der 55-jährige Autofahrer befindet sich derzeit noch im Krankenhaus. An seinem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 10.000 Euro.

