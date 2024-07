Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (290/2024) Schwerer Verkehrsunfall in Hann. Münden - Autofahrer kommt von der Straße ab und erfasst Fußgänger, 58-Jähriger lebensgefährlich verletzt, Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Kasseler Straße

Dienstag, 30. Juli 2024, gegen 10.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstagvormittag (30.07.24) auf der Kasseler Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ein Fußgänger von einem PKW erfasst und nach jetzigem Stand lebensgefährlich verletzt worden. Der 58 Jahre alte Mann aus Hann. Münden wurde in eine Klinik nach Kassel transportiert. Der 55 Jahre alte Autofahrer, der ebenfalls aus Hann. Münden stammt, erlitt einen Schock. Auch er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge kam der in Richtung "Fuldabrückenstraße" fahrende 55-Jährige kurz vor der Einmündung "Am Feuerteich" mit seinem Wagen plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes fuhr auf den Gehweg, kollidierte mit einer Mauer und erfasste den 58 Jahre alten Fußgänger. Dieser wurde bei dem Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der Mercedes fuhr anschließend nach links zurück auf die Straße und blieb auf der Kreuzung/Linksabbiegerspur (Zufahrt Firmengelände) stehen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht noch nicht fest. Das Polizeikommissariat Hann. Münden hat die entsprechenden Untersuchungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Krankheitsfall am Steuer der Auslöser gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Kasseler Straße bis zum Nachmittag voll gesperrt

Für den Rettungseinsatz und die anschließende komplexe Unfallaufnahme, bei der auch eine Drohne eingesetzt wurde, musste die Kasseler Straße zwischen den Einmündungen "Am Feuerteich" und "Vogelsangweg" in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die umfangreichen Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis in die Nachmittagsstunden. Es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen.

