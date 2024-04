Freiburg (ots) - Breisach: Am frühen Mittwochmorgen 24.04.2024 gegen 02:30 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Straße Zur Rheinbrücke eingebrochen. Der oder die Täter stiegen über ein höher gelegenes Fenster mit brachialer Gewalt in die Räumlichkeiten ein, wo Spielautomaten und die Kasse aufgebrochen wurden. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen. Medienrückfragen bitte an: Polizeirevier ...

mehr