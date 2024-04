Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Geldautomat in Berau angegangen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 25.04.2024, haben Unbekannte einen Geldautomaten im Schulweg in Berau (Gemeinde Ühlingen-Birkendorf) angegangen. Kurz vor 04:00 Uhr waren Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatten Unbekannte durch Gaseinleiten versucht, den im Gebäude befindlichen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Der Versuch scheiterte. Vorsorglich wurde das Gebäude geräumt und von der Feuerwehr überprüft. Alle Bewohner konnten danach wieder ins das Gebäude zurückkehren. Der Sachschaden am Gebäude und Automaten liegt bei schätzungsweise rund 60000 Euro. Eine Großfahndung wurde eingeleitet. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07741 8316-0), insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen. Die Täterschaft dürfte schon deutlich vor 04:00 Uhr am Tatort zu Gange gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell